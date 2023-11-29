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Археологи обнаружили следы древнего города Джалулы

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  • 29.11.2023, 17:25
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Археологи обнаружили следы древнего города Джалулы

Эта находка предлагает более глубокое понимание исторических событий.

Государственный совет по древностям и наследию Ирака (SBAH) объявил об открытии границ и различных построек древнего города Джалула.

Профессор Али Обейд Шалгам, генеральный директор Управления Государственного совета по древностям и наследию Ирака, заявил, что процесс исследования длился несколько месяцев и находился под наблюдением исследователя Ахмеда Абдула Джаббара Хамаса из Инспекции древностей и наследия Диялы, пишет lenta.ua.

Основной целью этой работы было определение границ древнего города Джалула, который расположен к северу от провинции Дияла и был местом известной битвы между мусульманами и сасанидскими персами.

Джалула был стратегически важным местом с маршрутами, ведущими в Ирак, Красан и Азербайджан. Стоит отметить, что этот древний город не следует путать с современным Джалулой, основанным в 1958 году, который находится на противоположном берегу недалеко от деревни Бахиза.

Сасаниды выбрали его как лучшее место для поселения и сопротивления наступлению исламских армий, особенно после падения Дастагирда (Даскара) возле Шахбана в 628 году нашей эры.

Битва при Джалуле произошла между империей Сасанидов и халифатом Рашидун (637 г. н.э.). План халифа Умара заключался в том, чтобы сначала расчистить путь на север, прежде чем начинать какие-либо решительные действия против Тикрита и Мосула, и он назначил Хашима ибн Усбу в экспедицию в Джалулу. Персидскими войсками в Джалуле командовал генерал Мигран.

Практически каждый арабский историограф приводит сведения о «великой битве» при Джалуле. Фактически, известный арабский историк Халифа ибн Хайят называет эту войну победой побед.

Шалгам сказал: «Археологические исследования продолжаются, и они также способствовали открытию и регистрации ряда археологических памятников и поселений из истории страны».

Эта археологическая находка предлагает более глубокое понимание исторических событий, которые сформировали древнюю Джалулу и ее стратегическое значение в более широком историческом контексте, а также освещает богатое прошлое региона.

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