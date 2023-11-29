Российский инвестор опять не смог взыскать через суд долги по евроблигациям с белорусского Минфина 29.11.2023, 20:13

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В России суд не дал ход делу частного инвестора Александра Марченкова, который подал иск против Минфина Беларуси из-за проблем с платежами по еврооблигациям страны, сообщают «Ведомости».

Первый апелляционный суд общей юрисдикции РФ 29 ноября отказался передать в Арбитражный суд Москвы дело инвестора Александра Марченкова против белорусского Минфина. Бизнесмен хотел взыскать задолженность по ценным бумагам ведомства на сумму 310 тысяч долларов.

Ранее россиянин уже обратился с иском в Мосгорсуд, но там прекратили его рассмотрение, сославшись на неподсудность дела российским судам. Тогда Марченков решил попытаться передать спор для рассмотрения в Арбитражный суд Москвы по «закону Лугового». Его применимость к своему случаю инвестор обосновал тем, что фактически попал под санкции в результате заморозки его активов европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream.

Марченков сообщил изданию, что намерен опротестовать решение апелляции в трехмесячный срок. Представители белорусского Минфина ходатайствовали о рассмотрении дела в их отсутствие и на заседание не явились.

По мнению российского юриста Вероники Малышевой, трудно согласиться с логикой суда, который указал на отсутствие представительства Минфина Беларуси в России. Эмитентом ценных бумаг является не само министерство, а непосредственно Беларусь в его лице, поэтому наличие представительства правильно определять именно по государству, а не по отдельному ведомству.

Однако адвокат Елена Менде, наоборот, называет решения российских судов по делу Марченкова против Беларуси правомерными, так как спор не имеет тесной связи с российской юрисдикцией.

«Влияет на ход дела и то, что Беларусь является дружественной по отношению к России страной, отмечает Менде: мало шансов, что кассацию Марченкова суд удовлетворит», — пишут «Ведомости».

Предыстория разбирательств

Напомним, весной этого года россиянин Александр Марченков обратился в Московский городской суд о взыскании задолженности по ценным бумагам Министерства финансов Беларуси на сумму 310 тысяч долларов.

Речь идет о выплатах по двум выпускам еврооблигаций Беларуси с погашением в 2030 и 2031 году, пишет РБК со ссылкой на материалы дела. Истец требует от Минфина Беларуси досрочно погасить купленные им облигации, так как международное агентство Moody’s признало дефолт по госдолгу страны. Требования, касающиеся досрочного погашения бумаг, составляют 280 тысяч долларов. Кроме того, Марченков требует с белорусского Минфина сумму уже выплаченных по бумагам купонов в размере 17 тысяч долларов, а также просит выплатить ему проценты за использование его денежных средств и компенсировать судебные издержки.

Представитель Минфина нашей страны указал, что Минск не отказывается от выплат, а совершает их в белорусских рублях, ссылаясь на санкции.

Минфин Беларуси настаивал на переносе рассмотрения дела в Минск или Лондон, заявив, что российские суды не могут рассматривать это дело.

В итоге 6 сентября Московский городской суд прекратил рассмотрение иска инвестора из России к Минфину Беларуси из-за невыплат по еврооблигациям, сославшись на неподсудность дела российским судам.

В октябре группа инвесторов во главе с Марченковым обратилась к замминистра экономического развития РФ Дмитрию Вольвачу с просьбой ограничить доступ Беларуси к межгосударственным кредитам и российскому рынку капитала из-за невыплат по ранее выпущенным еврооблигациям.

Такие же обращения Марченков направил в министерства финансов России и Беларуси, а также в Банк России. Источник РБК из инициативной группы рассказал, что инвесторы намерены обратиться с иском по поводу невыплат по белорусским госбумагам в Лондонский международный арбитраж (LCIA).

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