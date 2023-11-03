Политолог: У Беларуси есть реальный шанс вступить в ЕС 3.11.2023, 13:06

Белорусы хотят быть частью европейской сообщества.

Политолог Екатерина Глод рассказала о том, может ли Армения выйди из ОДКБ и вступить в Евросоюз. И сможет ли это стать успешным примером для Беларуси в будущем.

— Армения в последние годы шла более проевропейским курсом, начиная с достаточно демократических выборов Пашиняна (премьер-министр страны — прим.), — рассуждает эксперт Центра анализа европейской политики Екатерина Глод в эфире «Обычного утра». — Армения все дальше и дальше отодвигалась от России и приближалась к ЕС.

Экономика этой страны полностью зависит от России, большое количество трудовых мигрантов работает в России, поэтому экономически Армения не может полностью отойти от РФ. Но в плане своих ценностей и того, куда страна хочет идти, Армения определилась — это Евросоюз.

Тем не менее, обращает внимание эксперт, Армения находится в ОДКБ. При этом организация не оказала ей никакой помощи и поддержки в войне с Азербайджаном.

— Поэтому для Армении пропадает какой-либо смысл находиться в ОДКБ. И если бы существовала процедура выхода оттуда, думаю, она бы вышла.

Но поскольку экономические связи завязаны на Россию, просто так выйти из ОДКБ будет означать экономическую блокаду. Поэтому, де-факто, Армения не участвует в ОДКБ, как и ОДКБ не помогает Армении. Отсюда и заявление Пашиняна: он понял, что уже терять нечего и можно говорить о своих претензиях и боли, надеясь, конечно, что Россия как-то поменяет свое отношение.

Хотя, я думаю, что Пашинян достаточно реалистично оценивает ситуацию и понимает, что сегодня России выгодно поддерживать Азербайджан по многим параметрам. Де-факто, мы видим умирание ОДКБ, и Армения достаточно серьезно начала отделяться от российского курса.

Глод не исключает, что Армения в будущем может вступить в Евросоюз. Политолог объясняет свое предположение тем, что после начала полномасштабной войны в Украине Евросоюз осознал: необходимо более активно продвигать свои ценности и странам, которые их принимают, но отстают по каким-то параметрам, помогать.

— Не удивлюсь, если в течение нескольких лет Армения получит статус кандидата. Что означает хорошие новости для Беларуси, — добавляет политолог.

В будущем, считает Глод, Беларусь также сможет вступить в ЕС:

— В США и Европе белорусское общество рассматривают, как и украинцев, молдаван. Белорусы хотят быть частью европейской сообщества и выборы 2020 года это четко показали. Поэтому западные чиновники в Брюсселе говорят, что если в Беларуси произойдут изменения, там надеются, что наша страна станет частью европейской семьи. И это не теоретическая перспектива.

Если бы у нас было другое правительство и политический курс, Беларусь однозначно смогла бы стать членом ЕС. И если у белорусов будет желание, то шанс вступить в ЕС очень реальный.

При этом у нас ситуация сложнее, чем у Армении. Мы географически находимся ближе к России, к тому же с приходом Лукашенко Беларусь имеет тесные связи с РФ в экономике и политике. Поэтому Беларуси будет сложнее от этого отказаться (тесных взаимосвязей с Россией — прим.), если через время правительство Беларуси сменится и страна решит вступить в ЕС.

Думаю, те документы, которые мы уже подписали с Россией и существующие экономические связи заставят и правительство, и белорусов десять раз подумать, что нам все-таки выгоднее: быть привязанным к России или идти в Евросоюз?

Здесь вопрос уже, скорее, не ценностей, а прагматики. Если связи будут разрываться, и люди все-таки решат двигаться на Запад, будет момент, как в 2014 году между Украиной и ЕС, когда украинский народ захотел в ЕС, но Янукович под давлением России отказался подписывать заявление о вступлении, и тогда начался Крым. Думаю, что-то такое может быть и с Беларусью, если она попытается отходить.

Но здесь будет много неизвестных факторов: мы не знаем, какой Россия выйдет из войны, кто будет вместо Путина, какой будет российская армия, — заключает эксперт.

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