Стая косаток потопила польскую яхту в Гибралтарском проливе 8 3.11.2023, 13:18

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Нападение произошло вблизи побережья Марокко.

Недавно СМИ писали о том, что ученые фиксируют странное поведение косаток по всей планете, в том числе нападения на лодки. И вот на днях произошел очередной, на этот раз довольно серьезный инцидент: косатки потопили польскую яхту в Гибралтарском проливе. Об этом 1 ноября сообщили ее хозяева.

ЧП с яхтой Grazie Mamma II случилось вблизи побережья Марокко.

«Вчера после полудня наша яхта была атакована стаей косаток. В течение 45 минут они били по перу руля (подводная часть руля. — Прим. ред.), что привело к серьезным повреждениям и пробоине», — рассказали владельцы яхты — фирма «Морские мили», организующая парусные круизы по Средиземному и Карибскому морям.

Капитан яхты, экипаж и спасатели, сотрудники портовых буксиров и военно-морского флота Марокко пытались дотянуть яхту до порта, но не удалось — она затонула неподалеку от входа в порт Танжер-Мед.

Сам экипаж яхты не пострадал, его уже переправили в Испанию.

Напомним, косатки демонстрируют новые жестокие способы коллективной охоты на китов, акул и других морских обитателей, похищают рыбу у рыбаков, атакуют лодки, а главное — передают эти навыки друг другу через социальное обучение.

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