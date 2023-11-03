Bloomberg: Израиль перестал информировать Россию об ударах по территории Сирии 3.11.2023, 14:30

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Там могут находится военные базы РФ.

Укрепляя отношения с Ираном и развивая связи с террористической группировкой ХАМАС, Россия теряет благорасположение Израиля, который до сих пор поддерживал ровные отношения с режимом Владимира Путина. Многие в Израиле начинают воспринимать его как враждебный, и это стало сказываться на ситуации в Сирии, где до сих пор стороны согласовывали действия, чтобы не нанести ущерба друг другу.

Израиль регулярно наносит удары по объектам в Сирии, в основном по боевикам группировки «Хезболла» и для обеспечения безопасности своей северо-восточной границы. После того как Путин в 2015 г. отправил в Сирию войска, чтобы не допустить свержения в ходе разразившейся гражданской войны президента Башара Асада, Израиль и Россия стали координировать свои действия. Так они пытались избежать столкновения свои сил или обстрелов по ошибке.

Пять лет назад Путин уверял Беньямина Нетаньяху, который тогда тоже был премьер-министром Израиля, что не допустит усиления Ирана и «Хезболлы» в юго-западной Сирии, в районе контролируемых Израилем Голанских высот. В свою очередь, израильские военные всегда предупреждали российских об ударах по сирийской территории. После вторжения России в Украину Израиль занимал нейтральную позицию, сохраняя деловые отношения с Москвой, в том числе чтобы иметь возможность беспрепятственно репатриировать евреев, решивших покинуть Россию.

В последние недели Израиль стал гораздо чаще наносить удары в Сирии, чтобы не допустить усиления поддерживаемых Ираном исламистов, которые могли бы открыть второй фронт на севере Израиля — в то время как он проводит операцию против ХАМАС на юге в секторе Газа. При этом Россия об этих ударах не была проинформирована, рассказали Bloomberg люди, знакомые с ситуацией.

Так, 30 октября израильские самолеты бомбили военную базу на юге Сирии, а перед этим разбрасывали листовки, требуя от сирийских войск не пускать поддерживаемых Ираном боевиков к израильской границе. Пятью днями ранее Израиль уничтожил склад оружия на крупной сирийской базе, где вместе с местными войсками присутствовали иранские офицеры и агенты «Хезболлы», а также установленные неподалеку радары.

Между тем на расположенном рядом объекте время от времени бывают российские военные, пишет Bloomberg; неизвестно, находились ли они там во время израильской бомбардировки.

Израиль не предуведомил Россию об этих ударах, говорят источники агентства.

Россия после введения западных санкций стала активно развивать связи с Ираном, особенно в военной сфере, в частности использовать для бомбардировки украинских объектов иранские дроны. Привечать в Кремле стали и ХАМАС. На прошлой неделе представители группировки, а также замминистра иностранных дел Ирана посетили Москву с визитом.

А 29 октября в Махачкале толпа захватила аэропорт, пытаясь найти евреев на прибывшем из Тель-Авива самолете. После погрома было арестовано всего 15 участников беспорядков, они отделались административным арестом на несколько суток. Между тем, даже за одиночные пикеты против войны в Украине российские суды приговаривают людей к многолетним тюремным срокам.

«Фактически Россия поддерживает наших врагов», — говорит бывший руководитель военной разведки Израиля Амос Ядлин.

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