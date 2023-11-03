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Валерий Соловей: Путину — кабзда

  • 3.11.2023, 15:04
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Валерий Соловей: Путину — кабзда

Консенсус между кремлевскими группировками есть на два месяца.

Российский политолог Валерий Соловей продолжает утверждать, что Путин мертв. В Кремле якобы идет борьба за власть между различными группировками. Об этом Соловей заявил в интервью Youtube-каналу Alexandr Plushev:

— Идет торг. Никогда глава Совбеза РФ Николай Патрушев еще не был так обходителен и даже обаятелен в этой жизни, как за последние две недели. Началось все за пять дней до смерти Путина, когда стало понятно, что ему — кабзда.

Многие вопросы остаются открытыми. Консенсус есть на два месяца. Два месяца будут говорить «городу и миру», что Путин жив, показывая двойника.

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