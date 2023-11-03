Ученые: Кошки могут защищать дома не хуже собак 6 3.11.2023, 17:30

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Грабителям лучше не связываться с этими четвероногими.

С помощью ДНК криминалисты раскрывают огромное количество преступлений. И если человек-преступник обычно заботится о том, чтобы не оставлять после себя следов, то с кошками все немного сложнее. Ежегодно питомцы сбрасывают тысячи шерстинок, неизбежно оставляя информацию о своей ДНК повсюду, пишет techinsider.

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — генетический материал, который есть у абсолютно всех живых организмов. Более того — она уникальна для каждого человека, за исключением однояйцевых близнецов. Именно поэтому ДНК используется для максимально точной идентификации личности и помогает выходить на преступников по уликам.

ДНК можно обнаружить во всех биологических материалах: в крови, сперме, слюне, волосах и клетках кожи. Современным криминалистам достаточно минимального количества генетического материала, чтобы провести точный анализ.

Ранее было известно, что в волосках, которые выпадают у кошки, отсутствует корень, из-за этого они содержат слишком мало пригодной для использования ДНК. На практике анализировать получалось только митохондриальную ДНК — то есть ту, которая является общей для всех кошек, находящихся в родстве по материнской линии. Такое ограничение не позволяло индивидуально идентифицировать конкретную кошку.

Однако в своем новом исследовании британские ученые из Университета Лестера описали новый метод, который позволяет определить последовательность всей митохондриальной ДНК. Таким образом точность исследования увеличится в 10 раз, что почти наверняка поможет криминалистам выходить на конкретную кошку.

«В предыдущем деле об убийстве мы использовали более раннюю методику, но нам повезло, что у кошки подозреваемого был редкий митохондриальный вариант, поскольку большинство кошачьих линий невозможно было отличить друг от друга. Однако с нашим новым подходом практически каждая кошка имеет редкий тип ДНК, поэтому тест почти наверняка будет информативным, если будут найдены волоски», — рассказал Джон Веттон.

Соавтор исследования, доктор кафедры генетики и биологии генома Университета Лестера

Исследователи считают, что метод пока нельзя назвать эффективным на 100%, однако теперь шерсть домашних животных можно использовать для раскрытия преступлений, где нет возможности исследовать человеческую ДНК.

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