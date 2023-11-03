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ВСУ впервые показали на фронте шведскую САУ Archer

  • 3.11.2023, 23:55
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ВСУ впервые показали на фронте шведскую САУ Archer

Видеофакт.

Вооруженные силы Украины уже используют самую современную 155-мм артиллерийскую систему в мире – шведскую колесную САУ Archer. Видео с ней обнародовало в Facebook Командование Сухопутных войск ВСУ по случаю Дня ракетных войск и артиллерии Украины.

Это первая публичная демонстрация Archer в Украине. Решение о предоставлении Силам обороны этого вида вооружения правительство Швеции озвучило еще в январе этого года.

САУ Archer – шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка на базе шасси Volvo A30D 6×6, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Пушка калибра 155 миллиметров в минуту может произвести восемь выстрелов на расстояние до 60 километров.

Всего было произведено около 50 таких машин. 12 из них передали Украине.

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