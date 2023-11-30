В Иерусалиме произошел крупный теракт
- 30.11.2023, 9:56
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Два человека погибли, много раненых.
Утром в четверг, 30 ноября, на улице Вейцман в Иерусалиме произошел огнестрельный теракт. Двое боевиков, вооруженных автоматическими винтовками М-16, открыли огонь по прохожим на автобусной остановке при выезде из города — неподалеку от центральной автобусной станции, сообщают «Детали».
ירושלים פיגוע ירי בכניסה לעיר , דיווח על מספר נפגעים pic.twitter.com/13CLcJpKiv— בז news (@1717Bazz) November 30, 2023
November 30, 2023
В полиции полагают, что сначала террористы, которые прибыли из квартала Цур-Бахер в Восточном Иерусалиме, совершили наезд на людей на остановке, затем бросили в их сторону взрывное утройство, а потом вышли из автомобиля и открыли огонь по прохожим. Полиция прочесывает местность, проверяя сообщение про вероятного третьего сообщника террористов.
Сначала Служба скорой помощи МАДА сообщила о как минимум семерых раненых — состояние двоих пострадавших критическое, еще двоих — тяжелое, троих — средней степени тяжести.
Позже стало известно, что одна пострадавшая, 24-летняя молодая женщина, несмотря на усилия медиков, скончалась. Затем поступило сообщение о смерти в больнице второго раненого, 73-летнего мужчины.
Двое стрелявших были ликвидированы.
Ранее сообщалось о двух местах, где террористы открыли огонь — в квартале Рамот на севере столицы и на выезде из города. В МАДА заявили, что эта информация неверна, место происшествия было одно.