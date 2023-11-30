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Сечин занервничал из-за санкций и обрушился на Центробанк России

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  • 30.11.2023, 11:38
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Сечин занервничал из-за санкций и обрушился на Центробанк России
Фото: Getty Images

«Роснефть» осталась без валютной выручки.

Санкции против России негативно сказываются на работе «Роснефти» и создают проблемы для возврата экспортной выручки, заявил глава компании Игорь Сечин.

«Практически в каждом раунде санкций вводятся ограничения, негативно влияющие на деятельность компании», — отметил Сечин перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состояться 1 декабря.

По словам главы «Роснефти», с начала усиления санкционного давления Банк России так и не сформулировал «надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах». Это «затрудняет своевременное зачисление экспортной выручки», подчеркнул Сечин.

В то же время Минфин постоянно меняет систему налогообложения нефтяной отрасли и игнорирует «фундаментальные изменения» условий работы нефтяных компаний — «формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию», сказал глава «Роснефти». Из-за этого, по его словам, затрудняются долгосрочное планирование инвестиций и реализация уже начатых проектов.

После введения эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС, Великобритании и США Россия начала поставлять сырье в Китай и Индию. Однако страны Запада установили для этих поставок ценовой потолок — $60 за баррель.

Чтобы обойти ограничение, Россия собрала «теневой флот» из танкеров, которые перевозили нефть по цене выше этого потолка. В последние недели США начали вводить санкции против «теневого флота» и запустили расследование, затрагивающее три десятка судовых перевозчиков по всему миру.

В результате нефтяные компании, которые занимаются экспортом через порты Балтийского моря, не могут найти суда под часть своих грузов, рассказывали Reuters трейдеры. По их словам, от работы с российской нефтью отказались три крупных греческих танкерных компании — Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers.

Это привело к взлету цен на фрахт: арендовать судно до Индии, которая стала крупнейшим покупателем российской нефти, теперь стоит $10–11 млн, хотя в начале октября это было $8 млн, а в сентябре — лишь $5 млн. Такое положение давит на цену российского сорта Urals, который вновь продается со скидкой около $20 к североевропейскому эталону Brent. На прошлой неделе стоимость российской нефти падала ниже $60 за баррель, в то время как в бюджет-2024 правительство заложило $71.

Помимо логистических трудностей есть и проблемы с возвратом валютной выручки. В первом полугодии Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на $30 млрд, но не смогла вывести деньги из страны, говорил бывший глава банка «Открытие» и ВТБ24 Михаил Задорнов. Это стало причиной резкого ослабления рубля летом этого года, поскольку объем застрявших в Индии средств оказался больше, чем все положительное сальдо текущего года.

Возврат валюты в России сегодня — это «сложный и долгий процесс из-за санкций против российских банков», однако российское правительство и ЦБ «обязаны решить» эту непростую задачу, отмечал Задорнов.

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