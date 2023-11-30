В Польше изъяли белорусские контрабандные сигареты на $426 тысяч
- 30.11.2023, 16:45
Это одна из крупнейших нелегальных партий за этот год.
Польская таможня выявила более 100 тысяч пачек контрабандных сигарет из Беларуси на сумму около $426 тысяч. Сигареты были спрятаны в якобы пустом полуприцепе грузового автомобиля, который ехал в Польшу из Беларуси через пункт пропуска в Корощине.
Таможенники оценили контрабанду в 1,7 млн злотых (около $426 тысяч). Это одна из крупнейших нелегальных партий сигарет в 2023 году, которую нашли в Корощине.
Помогла выявить товар служебная собака. Когда она обратил внимание на полуприцеп, его досмотрели более пристально.
«Согласно документам, предоставленным для проверки, полуприцеп должен был быть пустым. После детального досмотра выяснилось, что в нем были спрятаны 100 760 пачек сигарет беларусского производства. Они находились в специально подготовленном тайнике в передней части полуприцепа. Водитель грузовика и одновременно владелец компании-перевозчика, гражданин Польши, признался в организации контрабанды», – сообщают польские таможенники.
Мужчину ждет суд.