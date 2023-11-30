Ученые обнаружили «идеальную солнечную систему» 2 30.11.2023, 21:38

1,370

Она поможет поискам внеземной жизни.

Астрономы обнаружили на расстоянии 100 световых лет от Земли «идеальную солнечную систему», которая, в отличие от нашей Солнечной системы, образовалась без бурных столкновений между небесными телами, пишет ВВС.

И если мы в результате получили целый набор разнокалиберных планет, то в этой системе все планеты оказались примерно одного размера, причем они мало изменились за 12 млрд лет своего существования.

Шесть планет новой системы идеально подходят для изучения процессов формирования планет и поиска потенциальной жизни

Для ученых это настоящая находка, поскольку первозданный вид планет позволяет выяснить, как формировались эти миры и есть ли там жизнь.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature.

Обычно процесс формирования планет происходит весьма бурно

Наша Солнечная система рождалась в муках: по мере формирования планет они сталкивались друг с другом, их орбиты менялись, и в результате мы получили гигантов вроде Юпитера и Сатурна и не то чтобы карликов, но малышей вроде Земли.

А вот в системе со скучным названием HD110067 все обстоит иначе.

Планеты там не только имеют сходные размеры, но еще и вращаются синхронно — в отличие от Солнечной системы, где орбиты никак между собой не связаны.

Пока самая ближняя к звезде планета делает вокруг нее три оборота, следующая по отдаленности успевает сделать два - и так далее вплоть до четвертой планеты. После этого соотношение орбитальных скоростей между двумя самыми удаленными от своей звезды планетами составляет уже 4:3.

Эта сложная планетарная хореография оказалась настолько точна, что исследователи создали циклическое музыкальное произведение, похожее на композицию в стиле Филипа Гласса, с нотами и ритмами, соответствующими каждой планете и периодам их обращения.

Не удивительно, что руководитель исследования, доктор Рафаэль Люк, на тот момент работавший в Чикагском университете, назвал HD110067 «идеальной солнечной системой».

«Она идеально подходит для изучения процесса образования планет, поскольку возникновение этой солнечной системы было не таким хаотичным, как в случае с нашей собственной, и ее с самого начала ничто не тревожило», — поясняет он.

Открытые планеты по размерам — нечто среднее между нашей Землей и Нептуном

За последние 30 лет астрономы успели открыть тысячи звездных систем, но ни одна из них не подходит столь идеально для изучения процесса формирования планет. Одинаковый размер и отсутствие изменений — это настоящий подарок для ученых, проводящих сравнительный анализ. Они надеются с помощью этой системы воссоздать картину формирования и развития солнечных систем в целом.

Еще одним преимуществом «идеальной системы» является ее яркое солнце, которое поможет в поиске признаков жизни в атмосферах планет.

Все шесть вновь открытых планет относятся к категории так называемых «мининептунов» (это класс планет, промежуточных между газовыми гигантами вроде Нептуна и планетами размером с Землю, которая вчетверо меньше Нептуна). Новые планеты примерно в 2-3 раза больше Земли.

Интерес к новой солнечной системе особенно высок потому, что в сентябре, правда, в другой системе, была обнаружена планета класса мининептун K2-18b с атмосферой, имеющей признаки газа, который в случае Земли производится живыми организмами. Астрономы называют это биоподписью, или индикатором жизни.

В сентябре выяснилось, что планета k2-18b, близкая по размеру к Нептуну, имеет некоторые признаки жизни

Хотя в Солнечной системе обошлось без мининептунов, считается, что в нашей галактике это самый распространенный тип планет. При этом астрономам об этих мирах известно на удивление мало.

Они даже не знают, преобладают ли на этих планетах твердые породы, газ или вода, не говоря уже об условиях для жизни. По словам доктора Люка, выяснить это — самая насущная задача, и вновь обнаруженная система HD110067 дает отличный шанс относительно быстро найти ответы на все эти вопросы.

«Возможно, на это уйдет меньше 10 лет, — заявил он в интервью Би-би-си, — ведь мы уже знаем о существовании этих планет, знаем, где они находятся. Нам нужно лишь немного времени, и все это произойдет».

Если в ходе дальнейших наблюдений выяснится, что на мининептунах возможна жизнь, это существенно увеличит число потенциально обитаемых планет и как результат — шансы на скорое обнаружение признаков жизни в других мирах.

Новые планеты были обнаружены с помощью телескопа НАСА TESS

Сейчас астрономы спешат обнаружить биоподписи хотя бы на одном из недавно открытых мининептунов, или на одной из десятков других экзопланет, обнаруженных другими исследователями.

Благодаря введению в строй новых телескопов с расширенными возможностями (а на очереди стоят уже новейшие, еще более совершенные телескопы), многие астрономы верят, что момент открытия инопланетной жизни уже не за горами.

«Идеальная солнечная система» была обнаружена космическими телескопами TESS (НАСА) и «Хеопс» (ЕКА), предназначенными для изучения экзопланет так называемым транзитным методом (методом транзитной фотометрии, который основан на наблюдениях за прохождением планет на фоне их звезды и позволяет определять их размеры и плотность, а также наличие и состав атмосферы).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».