Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 30.11.2023, 22:52

С 1 декабря.

Беларусь понижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с 1 декабря. Соответствущее постановление Совет министров подписал 29 ноября, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Ставка пошлины на сырую нефть мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составит 24,7 долларов за тонну вместо 26,2 долларов за тонну.

Размер пошлины на прямогонные бензины составит 13,5 долларов за тонну вместо 14,4 долларов, на товарные бензины, дизтопливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – 7,4 долларов за тонну вместо 7,8 долларов за тонну.

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