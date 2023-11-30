Коломойский подал иск о возвращении гражданства Украины 30.11.2023, 23:01

Игорь Коломойский

Адвокаты предпринимателя требуют отменить указ Зеленского.

Бизнесмен и бывший глава Днепропетровской области Игорь Коломойский (Forbes оценивает его состояние в $1 млрд, украинская версия журнала — в $850 млн) подал иск с требованием вернуть ему украинское гражданство, передает УНИАН.

Адвокаты предпринимателя требуют признать противоправным и отменить указ президента Украины Владимира Зеленского от 18 июля 2022 года в части признания Коломойского утратившим гражданство Украины, пишет агентство со ссылкой на текст искового заявления.

В качестве третьего лица по делу защита бизнесмена просит привлечь Государственную миграционную службу Украины.

О лишении гражданства Коломойского летом 2022 года писало агентство УНН, утверждая, что такой указ подписал Зеленский. В сентябре 2023 года советник главы офиса президента Сергей Лещенко сообщил, что Коломойский является гражданином Израиля и Кипра, а не Украины, о чем свидетельствуют материалы дело против него.

При этом на одном из заседаний суда гражданином Украины предпринимателя называл председательствующий судья. Сам Коломойский признавал, что является гражданином Израиля и Кипра. С указом о лишении его гражданства Украины, по его словам, он не знаком.

Коломойского арестовали в начале сентября, против него возбуждено дело по статьям о мошенничестве (ст. 190 УК Украины) и отмывании «имущества, полученного преступным путем» (ст. 209 УК Украины). Максимальное наказание по каждой из них — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Коломойский — основатель Приватбанка, национализированного в 2016 году, а также бывший акционер нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазовой «Укрнафты», которые тоже были национализированы.

Forbes Украина отмечает, что Коломойский был единственным крупным бизнесменом, который поддерживал президентскую кампанию Зеленского в 2019 году. В 2021-м году журнал оценивал состояние предпринимателя в $1,8 млрд. В 2023 году, по данным издания, оно сократилось до $850 млн.

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