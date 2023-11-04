Главу Олимпийского комитета Монголии ограбили в Париже почти на €600 тысяч 4.11.2023, 2:12

Баттушиг Батболд (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Двое человек на мотоцикле разбили окно в микроавтобусе, в котором он ехал из аэропорта.

Главу Национального олимпийского комитета Монголии Баттушига Батболда и его жену ограбили, когда он посещал Францию, чтобы обсудить вопросы безопасности Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает The Times со ссылкой на прокуратуру.

Ограбление произошло еще 11 октября возле «Стад де Франс», стадиона, который намечен как главное место проведения Олимпийских игр в следующем году.

В прокуратуре рассказали, что двое злоумышленников следовали за микроавтобусом с главой НОК Монголии и его женой на мотоцикле из парижского аэропорта «Шарль-де-Голль». Микроавтобус направлялся в отель и замедлил ход в туннеле возле стадиона, когда грабители разбили заднее стекло и схватили сумку с драгоценностями с заднего сиденья. По данным AFP, общая стоимость драгоценностей составила €570 тыс., включая золотые и бриллиантовые серьги стоимостью €165 тыс.

Трое молодых людей в возрасте от 22 до 25 лет были арестованы две недели спустя в Сен-Дени, пригороде Парижа, где находится стадион «Стад де Франс», но прокуратура сообщила об этом СМИ только сейчас. Эту группу лиц также подозревают в том, что 2 октября они таким же образом забрали ценности на сумму около €50 тыс. у туристов из Саудовской Аравии.

Баттушиг Батболд — сын бывшего премьер-министра Монголии Сухбаатарына Батболда.

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