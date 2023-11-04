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Данилов: В Крыму россияне терпят такое поражение, которого еще никогда не видели

  • 4.11.2023, 8:47
Данилов: В Крыму россияне терпят такое поражение, которого еще никогда не видели

Речь идет о Черноморском флоте и не только.

В Крыму российские оккупанты терпят такие неудачи, которые еще никогда не видели. В частности, речь идет о Черноморском флоте.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире «Украинского радио».

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины отвечают оккупантам каждый день.

«Мы отвечаем врагу (на удары — ред.) каждый день. Мы ежедневно наносим россиянам потери. И речь идет не только о потерях, которые происходят непосредственно на линии столкновения на фронте. Что касается Крымского полуострова и Черноморского флота Российской Федерации, поверьте, такое поражение, которой они там испытывают, россияне никогда в жизни не видели», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отмечает, что Украина не собирается ни сдаваться, ни подписывать какие-либо капитуляции.

«Президент Украины констатирует, что мы будем продолжать нашу борьбу. Мы не собираемся останавливаться. Зеленский настроен на победу. И очень важно понимать всем, что мы не собираемся ни сдаваться, ни подписывать какие-либо капитуляции. Наша задача — это победа и построение большой свободной демократической». страны. Это наша обязанность на сегодняшний день. И в этом должны участвовать все без исключения", — говорит он.

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