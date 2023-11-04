Ученые изобрели совершенно новый метод определения возраста 4.11.2023, 9:59

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Он предусматривает четыре критерия.

Есть широко бытующее мнение, что «возраст - это всего лишь число», а теперь этому есть научное подтверждение.

Согласно исследованию Медицинской школы Стэнфордского университета, количество свечей на праздничном торте мало связано с биологическим возрастом человека, пишет New York Post. Ведущий исследователь Майкл Снайдер и его команда определили четыре «возрастных типа» - метаболический, иммунный, печеночный (относящийся к печени) и нефротический (относящийся к почкам) - чтобы определить, как развиваются эти области тела.

«Иследование дает комплексное представление о том, как мы стареем, изучая широкий спектр молекул и взяв несколько образцов в разные годы у каждого участника», - объяснил Снайдер. - «Мы можем видеть четкие закономерности того, как люди стареют на молекулярном уровне - и между ними очень большая разница».

Для получения результатов аналитики наблюдали за 43 здоровыми мужчинами и женщинами в возрасте от 34 до 68 лет в течение двух лет. Исследователи брали образцы фекалий, крови, генетического материала, микробов, белков и других побочных продуктов метаболических процессов в течение как минимум пяти медицинских осмотров и отслеживали уровни биологических молекул с течением времени.

В результате тщательного исследования образцов специалисты обнаружили 608 молекул, которые можно использовать для прогнозирования причин возрастных проблем со здоровьем. Затем они разделили биомаркеры на четыре класса возрастных типов.

«Возрастной тип поможет людям сосредоточиться на факторах риска для здоровья и понять, что именно станет причиной недугов», - сказал специалист.

Метаболический

Люди, относящиеся к метаболическому типу, имеют большую вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета 2 типа из-за быстрого старения метаболизма - химических реакций в клетках организма, которые превращают пищу в энергию. При этом человек с метаболическим возрастным типом может иметь более сильную иммунную систему, чем кто-то намного моложе.

Иммуный

Иммунный возрастной тип относится к человеку, чья иммунная система стареет быстрее, чем остальное тело. Повышенная зрелость системы часто вызывает воспаление во всем организме, повышая риск аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, волчанка, диабет 1 типа и рассеянный склероз.

Печеночный

Люди с печеночным возрастным типом страдают быстро стареющей печенью - жизненно важным органом, отвечающим за детоксикацию крови. Быстрое старение снижает способность печени функционировать по мере старения человека, делая его чрезвычайно восприимчивым к циррозу печени и неалкогольной жировой болезни печени.

Нефротический

Нефротический возрастной тип относится к почкам, которые фильтруют отходы из крови для производства мочи, балансируют жидкости в организме и помогают контролировать кровяное давление. Люди, страдающие быстро стареющими почками, могут ожидать развития высокого кровяного давления и почечной недостаточности в более позднем возрасте.

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