Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внезапно прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внезапно прибыла в Киев7
- 4.11.2023, 10:50
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Визит не был объявлен заранее.
В Киев с официальным визитом 3 ноября прибыла глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. Запланировано ее выступление в Верховной Раде Украины.
О необъявленном визите высокой представительницы ЕС сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
«Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ждем ее выступления в парламенте», – написал Железняк.
Накануне визита президента Еврокомиссии входящий в украинскую делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы народный депутат Алексей Гончаренко заявлял, что фон дер Ляйен привезет в Украину «положительные новости» относительно интеграции Украины в Евросоюз.
«Во время этого визита она объявит о том, что Европейская комиссия дает положительное заключение относительно того, чтобы начинать переговоры. Это называется «открытие переговоров по вступлению», – отмечал Гончаренко.