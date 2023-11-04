Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внезапно прибыла в Киев 7 4.11.2023, 10:50

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Визит не был объявлен заранее.

В Киев с официальным визитом 3 ноября прибыла глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. Запланировано ее выступление в Верховной Раде Украины.

О необъявленном визите высокой представительницы ЕС сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

«Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ждем ее выступления в парламенте», – написал Железняк.

Накануне визита президента Еврокомиссии входящий в украинскую делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы народный депутат Алексей Гончаренко заявлял, что фон дер Ляйен привезет в Украину «положительные новости» относительно интеграции Украины в Евросоюз.

«Во время этого визита она объявит о том, что Европейская комиссия дает положительное заключение относительно того, чтобы начинать переговоры. Это называется «открытие переговоров по вступлению», – отмечал Гончаренко.

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