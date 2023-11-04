Брошенный своим напарником русский оккупант в отчаянии подорвал себя гранатой 4.11.2023, 13:35

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Видеофакт.

В Украине брошенный на произвол судьбы россиянин в отчаянии подрывает себя на фронте: «харакири» оккупант сделал после предательства со стороны «друга» по оружию.

Соответствующее видео опубликовал в сети журналист Юрий Бутусов.

Он показал два ролика, как экипаж беспилотника 92-й бригады под Бахмутом атаковал двух российских оккупантов.

На первом видео видно, как сброс с БПЛА ранил одного из них. Другой оккупант вместо того, чтобы помочь «товарищу», просто убежал.

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