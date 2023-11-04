Брошенный своим напарником русский оккупант в отчаянии подорвал себя гранатой
- 4.11.2023, 13:35
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Видеофакт.
В Украине брошенный на произвол судьбы россиянин в отчаянии подрывает себя на фронте: «харакири» оккупант сделал после предательства со стороны «друга» по оружию.
Соответствующее видео опубликовал в сети журналист Юрий Бутусов.
Он показал два ролика, как экипаж беспилотника 92-й бригады под Бахмутом атаковал двух российских оккупантов.
На первом видео видно, как сброс с БПЛА ранил одного из них. Другой оккупант вместо того, чтобы помочь «товарищу», просто убежал.