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Белорус попросил политическое убежище в Украине

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  • 4.11.2023, 16:19
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Белорус попросил политическое убежище в Украине

Он сбежал в соседнюю страну через болота.

Минчанин Сергей Сенько, который недавно сбежал из Беларуси в Украину через болота, рассказал о своих мотивах и попросил политическое убежище в Украине

Напомним, украинские пограничники 24 октября задержали белоруса, который незаконно пересек госграницу в заболоченной местности. Происшествие случилось в Ровенской области. Мужчина шел со стороны деревни Паре Пинского района. Он прошел 800 метров от границы по украинской территории, когда его заметили пограничники и задержали.

Суд оштрафовал белоруса на 8,5 тыс. гривен (около 240 долларов) за незаконное пересечение границы. Мужчина показал, что работал токарем в порту Пинска, выступает против «политического режима в Беларуси». В Украину он шел, чтобы устроиться на работу через знакомых.

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