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Песков прокомментировал информацию о двойниках Путина

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  • 4.11.2023, 16:38
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Песков прокомментировал информацию о двойниках Путина

Пресс-секретарю Кремля пришлось снова ответить на популярный среди россиян вопрос.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о двойниках Путина.

«Путин у нас один», — заявил представитель Кремля, выступая на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

Отметим, что вопрос о двойниках Путина стал снова актуальным после заявления политолога Валерия Соловья о том, что глава Кремля якобы умер, а Россией управляет его «дублер».

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