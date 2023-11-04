Экс-спичрайтер Путина: Глава Кремля появляется на публике пьяным 7 4.11.2023, 17:15

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Российский диктатор включил «ленинградское быдло».

Из-за поражения в войне против Украины диктатор РФ перестал себя контролировать. Он в последнее время начал выступать в состоянии алкогольного опьянения и позволять себе оскорбления «ниже плинтуса».

Об этом рассказал бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов в комментарии оппозиционному ресурсу «Ходорковский LIVE».

«Он вообще себя плохо в последнее время контролирует… Он где-то с месяц назад на энергетическом форуме вообще пьяным вышел, у него язык заплетался Он никогда себе такого не позволял… Видно, что он разбалансирован. Эмоциональная разбалансировка произошла, потому что ничего не получается: армия оказалась бумажным тигром и ничего не может сделать с Украиной… Я три года проработал в группе его спичрайтеров, был на десятках совещаний, которые он проводил, он всегда был предельно корректен…

Когда он чувствует уверенно, он ведет себя нормально, но когда у него проблемы, у него ленинградская улица всплывает, быдло из подворотни», - рассказал Галлямов.

Он уточнил, что войну не просто так назвали «спецоперацией», а из-за того, что Путин не считал Киев достойным соперником. И поражение от Украины для него чрезвычайно унизительно. Этим и объясняется подавленное состояние и увлеченность алкоголем.

«Пришли со своим «СВО» и получили по зубам на глазах у всего мира. И все эти видят путинские элиты, на кого он ориентирован. И он понимает, что они видят, как он влип и опозорился», - сообщил Галлямов.

Усугубляет это состояние еще и общественное мнение, точнее крушение рейтингов.

«У Путина внутри свербит, он хочет убедить людей. Но новых аргументов нет, и он проговаривает старые, постоянно их проговаривает. Он же видит, что поддержка войны падает. Посмотрите, (по данным) «Левада-центра», ⅔ россиян уже за то, что надо переходить к мирным переговорам.

За продолжение войны чуть больше трети, уже ни о какой половине речи не идет. Народ уже эти его байки об истории, честно говоря, подзадолбали. Нельзя жить вчерашним днем. А у Путина источник смыслов, источник его легитимности всегда позади. Он не о будущем, он о прошлом. И это россияне чувствуют очень хорошо, им это не нравится. Образа будущего нет. Там туман», - рассказал политтехнолог.

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