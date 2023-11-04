Economist: Израиль должен продолжить атаку 4.11.2023, 17:38

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Прекращение огня устранит шанс на мир.

Единственный путь Израиля к миру заключается в резком сокращении возможности ХАМАСа использовать сектор Газа в качестве базы и источника снабжения для своей террористической армии. Это трагедия, но для этого необходима война, привод статью Economist сайт «Детали».

Прекращение огня стало бы врагом мира, поскольку оно позволило бы ХАМАСу продолжать управлять Газой, без какого-либо реального ущерба его арсеналам и боевикам. Гуманитарное прекращение огня необходимо, но если оно будет частым, оно увеличит шансы на выживание ХАМАСа.

Никто не знает, воцарится ли когда-нибудь мир в Газе, но ради израильтян и палестинцев ему следует дать шанс. Прекращение огня полностью исключает этот шанс, поясняет автор.

Во всем мире все чаще звучат призывы к прекращению огня или прекращению наземного вторжения Израиля. Призывы к мести со стороны некоторых израильских политиков, в том числе провалившегося премьер-министра Биньямина Нетаниягу, приводят многих к выводу, что реакция Израиля непропорциональна и аморальна.

Некоторые ставят под сомнение необходимость существования еврейского государства, для которого жизни палестинцев стоят так дешево. Они опасаются, что слабые надежды на мир в этом вековом конфликте погребены под обломками Газы.

Это сильные аргументы, но они приводят к неправильному выводу. Действия Израиля действительно приводят к гибели мирного населения, и он должен заметно сократить их число. Израиль должен позволить доставить в Газу гораздо больше гуманитарной помощи. Однако даже если он это сделает, ему придется продолжать бороться.

7 октября ХАМАС разрушил чувство безопасности в стране и доктрину Нетаниягу. Социальный контракт Государства Израиль был разорван террористами. Сдерживание оказалось бесполезным, не было никакого предварительного предупреждения, и ХАМАС убил 1400 израильтян. ЦАХАЛ, Израиль и его разведка были унижены.

Масштабные бомбардировки сектора Газа – это попытка восстановить безопасность, вернуть 200.000 перемещенных израильтян в свои дома, показать врагам, что Израиль может защитить себя. Единственный выход из цикла насилия – это уничтожить режим ХАМАС, то есть убить его высших лидеров и разрушить его военную инфраструктуру.

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