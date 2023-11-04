В Керчи поражен российский ракетный корабль «Аскольд»8
- 4.11.2023, 20:25
- 8,802
Как минимум три попадания.
На территории судостроительного завода им. Бутомы в Керчи поврежден малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800 Каракурт.
Об этом сообщают Telegram-канал «Николаевский Ванек».
«Зафиксированы минимум 3 прилёта по малому ракетному кораблю «Аскольд», который стоял южнее Керчи», — говорится в сообщении.
«Аскольд» имеет универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь ячеек для крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», автоматическая пушка артиллерийская АК-176МА.