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В Керчи поражен российский ракетный корабль «Аскольд»

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  • 4.11.2023, 20:25
  • 8,802
В Керчи поражен российский ракетный корабль «Аскольд»

Как минимум три попадания.

На территории судостроительного завода им. Бутомы в Керчи поврежден малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800 Каракурт.

Об этом сообщают Telegram-канал «Николаевский Ванек».

«Зафиксированы минимум 3 прилёта по малому ракетному кораблю «Аскольд», который стоял южнее Керчи», — говорится в сообщении.

«Аскольд» имеет универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь ячеек для крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», автоматическая пушка артиллерийская АК-176МА.

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