Пошел вслед за «Москвой»: ВСУ подтвердили поражение одного из самых современных кораблей РФ в Керчи 5.11.2023, 10:52

1,194

«Аскольд» даже не успел принять участие в боевых действиях.

Силы обороны Украины ударами по временно оккупированной Керчи 4 ноября действительно поразили один из самых современных кораблей Черноморского флота России – «Аскольд». Это вражеское судно было носителем крылатых ракет «Калибр».

Поражение цели подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Ранее он опубликовал видео паники россиян во время украинской атаки на военные объекты захватчиков в Крыму.

«Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за «Москвой»! (ракетным крейсером, который ВСУ отправили на дно 13 апреля 2022 года. – Ред.)», – написал генерал-лейтенант.

Напомним, что тогда в сети распространилась информация о том, как защитники Украины ракетными ударами по Керчи поразили судостроительный завод оккупантов «Залив». Отмечалось, что там по меньшей мере получил повреждения малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт».

Пока все ждали официального подтверждения результатов, Олещук первым делом поблагодарил пилотов тактической авиации Воздушных сил ВСУ за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре российского завода. Он подчеркнул, что там стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ – носитель крылатых ракет «Калибр».

«Молодцы, словно SCALPелем прошлись! Также спасибо зенитчикам воздушного командования «Восток» за сбитые «Искандеры», которые летели в ответ. Работаем дальше! Вместе – к победе!» – добавил он.

А утром 5 ноября Олещук подтвердил уничтожение российского «Аскольда».

«Подтверждаю», – коротко написал он.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 5 ноября отметил, что российский корабль «Аскольд» даже не успел принять участие в боевых действиях.

«Он проходил какие-то окончательные испытательные работы, чтобы потом выйти и воевать против нашего государства», – уточнил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».