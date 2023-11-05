Появилось видео нового разгрома армии РФ под Авдеевкой 4 5.11.2023, 14:27

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Масштаб потерь настолько огромен, что возмущены даже Z- пропагандисты.

Появилось новое видео разгрома российской армии под Авдеевкой, которая в ходе штурма населенного пункта несет тяжелейшие потери.

На опубликованных кадрах уничтожение пехоты и десятков единиц российской бронетехники, которую ВСУ подрывают вместе с экипажами.

В трехминутном ролике показана работа отдельной Президентской бригады ВСУ имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Российская бронетехника подрывается на минных полях, накрывается артиллерией и ударными дронами-камикадзе.

Журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале пишет, что масштаб потерь российских военных настолько огромен, что с критикой бессмысленных кровавых атак выступают даже российские военные пропагандисты.

Командование российской армии настолько некомпетентно, что, бросая крупные силы в плохо подготовленные наступательные операции, просто истребляет собственную армию.

«Взвыли уже даже пропагандисты, которые признают, что творится абсолютный ад», - пишет журналист.

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