закрыть
5 ноября 2023, воскресенье, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Появилось видео нового разгрома армии РФ под Авдеевкой

4
  • 5.11.2023, 14:27
  • 8,246
Появилось видео нового разгрома армии РФ под Авдеевкой

Масштаб потерь настолько огромен, что возмущены даже Z- пропагандисты.

Появилось новое видео разгрома российской армии под Авдеевкой, которая в ходе штурма населенного пункта несет тяжелейшие потери.

На опубликованных кадрах уничтожение пехоты и десятков единиц российской бронетехники, которую ВСУ подрывают вместе с экипажами.

В трехминутном ролике показана работа отдельной Президентской бригады ВСУ имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Российская бронетехника подрывается на минных полях, накрывается артиллерией и ударными дронами-камикадзе.

Журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале пишет, что масштаб потерь российских военных настолько огромен, что с критикой бессмысленных кровавых атак выступают даже российские военные пропагандисты.

Командование российской армии настолько некомпетентно, что, бросая крупные силы в плохо подготовленные наступательные операции, просто истребляет собственную армию.

«Взвыли уже даже пропагандисты, которые признают, что творится абсолютный ад», - пишет журналист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип