Артиллерия ВСУ разбила крупную колонну ВС РФ под Угледаром
- 5.11.2023, 18:08
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Наступление оккупантов захлебнулось.
Силы обороны Украины показали кадры разгрома большой колонны ВС РФ, которая пыталась наступать на Угледар. Техника россиян была сожжена, а выжившие оккупанты спасались бегством.
Как пишет dialog.ua, cудя по обнародованным кадрам в телеграм-канале «Украина 365», российские солдаты на танках стройной колонной попытались прорваться к Угледару, что на Южном фронте. Украинские войска, обнаружив движение, подняли в воздух дрон для корректировки огня и начали прицельно отстреливать артиллерией российские танки.
Большая часть колонны была уже сожжена, когда россияне поняли бесперспективность наступления и кинулись бежать. Оккупантам пришлось отступать пешком.
Потери ВС РФ в ходе этого инцидента уточняются.
Стоит отметить, что на данном участке фронта держит оборону 72-я механизированная бригада ВСУ. Именно ее бойцы разгромили российскую колонну.