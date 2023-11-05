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Артиллерия ВСУ разбила крупную колонну ВС РФ под Угледаром

  • 5.11.2023, 18:08
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Артиллерия ВСУ разбила крупную колонну ВС РФ под Угледаром

Наступление оккупантов захлебнулось.

Силы обороны Украины показали кадры разгрома большой колонны ВС РФ, которая пыталась наступать на Угледар. Техника россиян была сожжена, а выжившие оккупанты спасались бегством.

Как пишет dialog.ua, cудя по обнародованным кадрам в телеграм-канале «Украина 365», российские солдаты на танках стройной колонной попытались прорваться к Угледару, что на Южном фронте. Украинские войска, обнаружив движение, подняли в воздух дрон для корректировки огня и начали прицельно отстреливать артиллерией российские танки.

Большая часть колонны была уже сожжена, когда россияне поняли бесперспективность наступления и кинулись бежать. Оккупантам пришлось отступать пешком.

Потери ВС РФ в ходе этого инцидента уточняются.

Стоит отметить, что на данном участке фронта держит оборону 72-я механизированная бригада ВСУ. Именно ее бойцы разгромили российскую колонну.

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