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ВСУ прорвали ПВО россиян в месте, защищенном, как бункер Путина

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  • 5.11.2023, 19:34
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ВСУ прорвали ПВО россиян в месте, защищенном, как бункер Путина

Крымскому мосту приготовиться.

Удар ракет Storm Shadow по оккупированной Керчи (Крым) - это очень тяжелое поражение для Москвы. Россияне сконцентрировали там колоссальное количество средств ПВО, но это не уберегло оккупантов. А это значит, что будущее Крымского моста плачевно, считает военный ВСУ Александр Бабак.

- ВСУ смогли прорвать противовоздушную оборону в самом охраняемом средствами ПВО месте - в Керчи. Лучше в Мордоре охраняется только бункер Путина, - написал Бабак.

Он напомнил, что именно в Керчи находится Крымский мост. Это не только важная логистическая артерия оккупационной армии РФ на Юге Украины, но еще и сакральный объект для диктатора РФ. Для его защиты россияне сконцентрировали в Керчи большое количество ПВО, которое вчера продемонстрировало свою «дырявость».

«С четырех ракет Storm Shadow долетели и поразили цель 2 (50%), это фантастический результат. Ракеты прошли эшелонированную ПВО. Так что Крымскому мосту приготовиться. А еще и скоро прекратит свое функционирование паромная переправа между Крымом и РФ из-за погодных условий. Праздник приближается», - написал военный.

Напомним, в субботу ВСУ нанесли ракетный удар по судостроительному заводу «Залив» в оккупированной Керчи. Высокоточно был поражен новейший российский корабль «Аскольд», являющийся носителем ракет «Калибр».

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