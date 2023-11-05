закрыть
5 ноября 2023, воскресенье, 20:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские артиллеристы уничтожили зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» и 2С6 «Тунгуска»

  • 5.11.2023, 19:55
  • 1,388
Украинские артиллеристы уничтожили зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» и 2С6 «Тунгуска»

Успешную операцию провели на Авдеевском направлении.

Украинской аэроразведкой на Авдеевском направлении были обнаружены российские зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» и 2С6 «Тунгуска». После передачи разведкой координат по целям метко отработала артиллерия – оставив врага без средств ПВО в данном секторе.

Видео уничтожения вражеской техники было опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип