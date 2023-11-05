Украинские артиллеристы уничтожили зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» и 2С6 «Тунгуска» 5.11.2023, 19:55

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Успешную операцию провели на Авдеевском направлении.

Украинской аэроразведкой на Авдеевском направлении были обнаружены российские зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» и 2С6 «Тунгуска». После передачи разведкой координат по целям метко отработала артиллерия – оставив врага без средств ПВО в данном секторе.

Видео уничтожения вражеской техники было опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

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