Украинские артиллеристы уничтожили зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» и 2С6 «Тунгуска»
- 5.11.2023, 19:55
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Успешную операцию провели на Авдеевском направлении.
Украинской аэроразведкой на Авдеевском направлении были обнаружены российские зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» и 2С6 «Тунгуска». После передачи разведкой координат по целям метко отработала артиллерия – оставив врага без средств ПВО в данном секторе.
Видео уничтожения вражеской техники было опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».