Украинский летчик: Авиация совершила сложнейший маневр, поразив ракетоноситель РФ в Керчи 3 5.11.2023, 21:23

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Украина получила новый вид вооружения?

Силы обороны Украины во время атаки на временно оккупированный Крым попали в российский корабль типа «Каракурт». Выполняя эту задачу, украинская авиация очень постаралась.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для «24 Канала» подчеркнул, что одним носителем опасных «Калибров» у врага стало меньше.

В России минус один ракетоноситель

Свитан отметил, что «Аскольд» – это малый ракетный корабль примерно 70 метров в длину, имеет водоизмещение 800 тонн. Там есть 8 пусковых установок ракет «Калибр».

- Как ракетоноситель он достаточно опасен, потому это основные наши цели в Черноморском флоте России, – подчеркнул полковник запаса.

Речь идет, объяснил он, об уничтожении систем запуска ракет, то есть пусковых установок. Потому что ракету лучше уничтожать на земле либо уничтожать пусковую установку. Так что уже очередной ракетоноситель был по меньшей мере поврежден, а, скорее всего, уничтожен.

- Минус один корабль, минус один ракетоноситель, – заметил Свитан.

Он предполагает, что вероятнее всего было попадание крылатых ракет воздушного базирования SCALP. Украинская авиация постаралась, выполняя эту задачу.

Поражение «Каракурта» в Керчи – сложный маневр

Полковник запаса считает, что украинские защитники предприняли определенные меры по выполнению такого рода задачи. Надо было зайти примерно 50 километров за линию фронта либо над морем, либо на оккупированную территорию. Это довольно сложный маневр.

- Учитывая нашу старую советскую технику, практически невыполнимый маневр такого уровня, – сказал Свитан.

Поэтому, по его мнению, это могло произойти с целым комплексом мер. Поскольку эти ракеты дошли до Керчи, украинцы могли получить новый вид вооружения или применяли какие-то другие новые системы для выполнения такого рода задач.

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