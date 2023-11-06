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ВМC Украины раскрыли новые детали удара по российскому кораблю в Керчи

  • 6.11.2023, 11:47
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ВМC Украины раскрыли новые детали удара по российскому кораблю в Керчи

«Аскольд» является сверхновым и еще не был принят в состав флота.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал новые подробности удара по судостроительному заводу во временно оккупированной в субботу, 4 ноября.

Пораженный во время атаки российский ракетный корабль «Аскольд» является сверхновым и еще не был принят в состав флота, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

«Учитывая то, что этот корабль еще не был принят в состав флота, то это сверхновый корабль. Это серия называется «Каракурт», один из них знаком — это «Циклон», который был принят в состав меньше полгода назад, и еще два корабля были на достройке — это «Амур» и «Аскольд»», — рассказал представитель ВМСУ.

По его словам, пораженный корабль оккупантов РФ с элементами технологии Stealth. Он имел восемь шахт для запуска крылатых ракет и одной из особенностей этого корабля является наличие установок морского типа Панциря С-1 — это система ПВО корабля.

«Тем не менее, к нему Россия была вынуждена вернуться после того как в 2014 году из-за санкций, наложенных Украиной, они прекратили получать двигатели, которые производились в Николаеве на заводе Заря», — добавил Плетенчук.

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