ВМC Украины раскрыли новые детали удара по российскому кораблю в Керчи
- 6.11.2023, 11:47
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«Аскольд» является сверхновым и еще не был принят в состав флота.
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал новые подробности удара по судостроительному заводу во временно оккупированной в субботу, 4 ноября.
Пораженный во время атаки российский ракетный корабль «Аскольд» является сверхновым и еще не был принят в состав флота, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.
«Учитывая то, что этот корабль еще не был принят в состав флота, то это сверхновый корабль. Это серия называется «Каракурт», один из них знаком — это «Циклон», который был принят в состав меньше полгода назад, и еще два корабля были на достройке — это «Амур» и «Аскольд»», — рассказал представитель ВМСУ.
По его словам, пораженный корабль оккупантов РФ с элементами технологии Stealth. Он имел восемь шахт для запуска крылатых ракет и одной из особенностей этого корабля является наличие установок морского типа Панциря С-1 — это система ПВО корабля.
«Тем не менее, к нему Россия была вынуждена вернуться после того как в 2014 году из-за санкций, наложенных Украиной, они прекратили получать двигатели, которые производились в Николаеве на заводе Заря», — добавил Плетенчук.