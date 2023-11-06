Опросы общественного мнения в мире: большинство населения симпатизирует Израилю 6.11.2023, 15:32

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Однако в соцсетях ситуация другая.

Согласно исследованию британской газеты The Economist, поддержка Израиля в мире намного сильнее, чем это отражается в социальных сетях. Большинство публикаций в социальных сетях носят антиизраильский характер, но в опросах общественного мнения большая часть респондентов выражает поддержку Израилю, пишет сайт «Детали».

Предвзятость возникает, по-видимому, в результате широкого распространения антиизраильских настроений среди молодежи, чье представительство в соцсетях намного превышает их долю среди населения.

Иная картина получается из опросов общественного мнения. Согласно опросам в США, Франции, Швеции, Великобритании и Испании, большинство населения больше симпатизирует израильтянам, чем палестинцам.

В США два опроса показали значительный разрыв в пользу поддержки Израиля, причем в одном из опросов даже молодые респонденты (18-29 лет) продемонстрировали вдвое большую поддержку Израиля.

Также во Франции и Швеции опросы показывают вдвое большую поддержку Израиля, чем палестинцев. В Великобритании и Швеции разрыв в пользу израильтян минимален.

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