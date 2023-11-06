Оккупанты отбирают у украинской певицы Софии Ротару виллу в Крыму 3 6.11.2023, 15:48

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«Виллу Софию» планируют «национализировать», а потом выставить на торги.

Украинская певица София Ротару владеет гостиницей в центре оккупированной Ялты под названием «Вилла София». С 2019 года отель не принимает посетителей. Ротару его закрыла: по официальной версии — на реновацию, пишет «Главред».

Чиновники местной оккупационной администрации решили «помочь» в этом певице — в росСМИ появилась новость о том, что «Виллу Софию» планируют «национализировать», а потом выставить на торги.

При этом пропагандисты стараются оправдаться, дескать Ротару про эту ситуацию предупреждена.

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