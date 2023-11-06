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Новый вид мозазавра обнаружили американские ученые

  • 6.11.2023, 21:25
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Новый вид мозазавра обнаружили американские ученые

Он существовал более 80 миллионов лет назад.

Ученые из Америки обнаружили новый вид мозазавра – огромного морского ящера, который существовал более 80 миллионов лет назад.

Находку назвали в честь скандинавского морского змея и города Вальхалла, недалеко от которого были обнаружены окаменелости, – Jormungandr walhallaensis. Результаты исследования опубликовали ученые в журнале Bulletin of the American Museum of Natural History.

После тщательного анализа исследователи смогли установить, что Jormungandr walhallaensis обладает чертами, которые характерны для Clidastes, – это более мелкая и примитивная форма мозазавра, а также чертами Mosasaurus, – более крупного вида.

Специалисты отмечают, что длина обнаруженного мозазавра равна 24 футам (7,5 метра). Отчетливо виднеются ласты и хвост, который внешне похож на акулий. Также Jormungandr walhallaensis обладал костяным гребнем на черепе. Он придавал вид «сердитых бровей». Хвост у животного был обрубленный, короче, чем его тело.

Открытие учеными Jormungandr walhallaensis – возможность получить ценные сведения об эволюционном процессе мозазавров. Изучая различные формы и признаки этих животных, ученые могут понять их взаимоотношения друг с другом. Кроме того, предполагается, что новый вид – это предшественник мозазавра, он существовал более 80 миллионов лет назад.

Мозазавры – крупные плотоядные водные ящеры, существовавшие в позднем меловом периоде. Впервые мозазавра обнаружили более 200 лет назад. Однако многие вопросы, связанные с жизнью мозазавров, остаются до сих пор без ответов.

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