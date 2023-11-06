Залужный подтвердил гибель своего помощника 6.11.2023, 22:02

3,464

Геннадий Частяков

Главком ВСУ заявил о взрывчатке в подарке.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил факт трагической гибели своего помощника Геннадия Частякова.

«Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных сил Украины и для меня лично», - говорится в сообщении.

Залужный сообщил, что сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб его помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков.

«В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье», - добавил главком.

Залужный добавил, что с начала полномасштабного вторжения Геннадий был для него надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным силам Украины и борьбе с российской агрессией.

«Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования», - написал генерал Валерий Залужный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».