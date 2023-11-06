Залужный подтвердил гибель своего помощника
- 6.11.2023, 22:02
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Главком ВСУ заявил о взрывчатке в подарке.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил факт трагической гибели своего помощника Геннадия Частякова.
«Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных сил Украины и для меня лично», - говорится в сообщении.
Залужный сообщил, что сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб его помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков.
«В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье», - добавил главком.
Залужный добавил, что с начала полномасштабного вторжения Геннадий был для него надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным силам Украины и борьбе с российской агрессией.
«Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования», - написал генерал Валерий Залужный.