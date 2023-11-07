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Стало известно, кто подорвал помощника Залужного

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  • 7.11.2023, 8:17
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Стало известно, кто подорвал помощника Залужного

В «подарочный набор» входили боевые гранаты и бутылка виски.

Помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб из-за взрыва ручной гранаты в свой день рождения вследствие несчастного случая. Стало известно, что гранаты входили в «подарочный набор».

Об этом сообщили источники OBOZ.UA в правоохранительных органах. Подарок погибшему презентовал его коллега – полковник Тимченко, который уже дал показания по делу. Он сам решил сделать такой подарок и положил в деревянную коробку бутылку виски «Black Label» и 6 гранат.

«Это подтвердили и трое свидетелей, при которых полковник вручал подарок. Даже сказал Частякову: «Тебя удивить тяжело – поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски», – передает источник.

Сам Частяков, судя по всему, воспринял это как шутку. Он забрал детей из школы и вместе с ними начал распаковывать подарки. Мужчина подумал, что в коробке лежат не боевые гранаты, а подарочные рюмки специфической формы.

Две гранаты Тимченко оставил себе – на фото ниже именно они.

Немного позже эту версию официально подтвердил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он рассказал, что военный пришел с работы с подарками от коллег. В частности, Частяков достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов своему сыну – это были гранаты нового западного образца.

«Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв», – написал глава МВД.

В квартире погибшего полиция обнаружила еще 5 таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу.

«Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще 2 аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия», – добавил Клименко.

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