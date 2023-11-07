Кадры как в триллере: ВСУ разбили колонну российской бронетехники под Авдеевкой 2 7.11.2023, 8:29

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Это одна из самых впечатляющих детонаций за время войны.

Благодаря действиям украинских защитников российским оккупантам не удается окружить Авдеевку на Донбассе. За три недели активных штурмов города враг понес большие потери. В частности он остался без сотни танков.

Об этом сообщила 47-я отдельная механизированная бригада в своем Telegram-канале. Украинские бойцы обнародовали видео, на котором показали уничтожение колонны вражеской бронетехники.

«За три недели активных штурмов россияне остались без сотни танков, 250 единиц другой бронетехники. Также украинские военные ликвидировали и ранили почти 7 тысяч захватчиков», – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть эти масштабы утрат российских оккупантов. На видео видно, как вражеская колонна продвигается под обстрелами украинских бойцов.

После попадания в один из российских БТР, посреди колонны образуется пробка рядом с минным заграждением. Следующий БТР пытается объехать пробку – сразу два попадания по еще двум БТР. Вражеский десант из подбитой техники спасается бегством.

Однако следующие БТР пробовали продвинуться вперед. Один из них взрывается на мине, за ним еще один. После этого около 8 единиц вражеской техники отступили. Это все – потери россиян только в считанные минуты.

По недобитым оккупантам украинские бойцы ударили кассетными снарядами. «Заключительными аккордами» стало уничтожение еще нескольких вражеских БТР.

«Это работа бойцов 47-й отдельной механизированной бригады совместно с нашими собратьями из отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого и 110-й отдельной механизированной бригады», – прокомментировали видео в 47-й ОМБр.

Разгром колонны российской бронетехники прокомментировал украинский журналист Юрий Бутусов:

«Это одна из самых впечатляющих детонаций российской бронетехники этой войны! Смотреть обязательно! Разгром атаки российской бронетехники под Авдеевкой показали воины 47-й механизированной бригады. Российские танки и БТР с десантом пытались прорваться к нашим позициям, однако часть техники подорвалась на минах и затем была добита артиллерийским огнем. Потрясающее зрелище в самом конце - несколько кассетных снарядов точно накрывают группу российских бронетранспортеров с пехотой. В результате прямого попадания даа БТР устраивают феерический фейерверк. Великолепный успех 47-й бригады и спасибо за высокое качество видео операторов бригадной аэроразведки, качество съемки лучше чем в Голливуде - это реально Оскар за спецэффекты. Большинство членов экипажей и весь десант в эпицентре этого фейерверка и кассетного дождя могли бы получить Оскар за лучшие трюки, если бы выжили», — написал журналист.

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