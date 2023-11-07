Российские военные застрелили гражданина Грузии возле границы с Южной Осетией
- 7.11.2023, 10:08
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В Тбилиси жестко отреагировали на инцидент.
Российские военные застрелили гражданина Грузии у линии разграничения с Южной Осетией, сообщает dialog.ua.
Неназванный гражданин Грузии был убит «российскими оккупационными силами при незаконном задержании на оккупированной территории близ села Кирбали Горийского муниципалитета», - говорится в заявлении грузинской Службы госбезопасности.
Кроме этого, был задержан еще один гражданин Грузии.
Грузинский телеканал Mtavari сообщает, что погибший - бывший спецназовец, ветеран российско-грузинской войны 2008 года Тамаз Гинтури. В него выстрелили, задержанного Левана Готиашвили увезли в неизвестном направлении, а третьему человеку удалось сбежать, он сообщил о произошедшем местным жителям.
«Эта вопиющая атака на грузинскую государственность еще раз обнажает истинную природу «брата-единоверца». Я немедленно призываю международное сообщество однозначно осудить действия России, которая грубо и бесстыдно нарушила все международные нормы», - прокомментировала случившееся президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Минобороны России пока не комментировало произошедшее.