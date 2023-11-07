Российские военные застрелили гражданина Грузии возле границы с Южной Осетией 7.11.2023, 10:08

1,234

В Тбилиси жестко отреагировали на инцидент.

Российские военные застрелили гражданина Грузии у линии разграничения с Южной Осетией, сообщает dialog.ua.

Неназванный гражданин Грузии был убит «российскими оккупационными силами при незаконном задержании на оккупированной территории близ села Кирбали Горийского муниципалитета», - говорится в заявлении грузинской Службы госбезопасности.

Кроме этого, был задержан еще один гражданин Грузии.

Грузинский телеканал Mtavari сообщает, что погибший - бывший спецназовец, ветеран российско-грузинской войны 2008 года Тамаз Гинтури. В него выстрелили, задержанного Левана Готиашвили увезли в неизвестном направлении, а третьему человеку удалось сбежать, он сообщил о произошедшем местным жителям.

«Эта вопиющая атака на грузинскую государственность еще раз обнажает истинную природу «брата-единоверца». Я немедленно призываю международное сообщество однозначно осудить действия России, которая грубо и бесстыдно нарушила все международные нормы», - прокомментировала случившееся президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Минобороны России пока не комментировало произошедшее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».