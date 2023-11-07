Гибель помощника Залужного: появились новые детали взрыва под Киевом 6 7.11.2023, 13:14

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Геннадий Частяков

13-летний сын военного находится в тяжелом состоянии.

Спикер Министерства внутренних дел Украины Марьяна Рева рассказала, что человек, подаривший погибшему помощнику главкома ВСУ Валерия Залужного – майору Геннадию Частякову гранаты, предупредил его, что они были боевыми.

Об этом рассказал сам человек, подаривший помощнику Валерия Залужного роковой подарок, сообщила она в эфире «Радио Свобода».

При этом в Нацполиции Украины не называют фамилию этого военного. Но в его кабинете уже провели обыски.

«Лицо, вероятно вручившее эти подарки, призналось. Он предупредил, что гранаты боевые. Вероятно, не поверил погибший в эту информацию» - заявила Рева.

Она уточнила, что 13-летний сын военного находится в тяжелом состоянии. Представительница МВД сообщила, что подросток находится под наблюдением врачей. Также она рассказала, что дочь Геннадия Частякова получила легкие ранения.

Рева добавила, что предварительная версия следствия пока не изменилась – несчастный случай. Но досудебное расследование продолжается.

В свою очередь журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что гранаты входили в «подарочный набор», который на день рождения Геннадию Частякову презентовал коллега — полковник Тимченко. Он положил в деревянную коробку бутылку виски Black Label и 6 гранат, что подтвердили трое свидетелей.

«Тебя удивить трудно — поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски», — сказал он при свидетелях, когда вручал свой подарок.

Журналист не исключает, что Частяков мог воспринять это как шутку, поскольку он забрал детей из школы и дома начал разбирать с ними подарки.

«Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы. Кстати, Тимченко две гранаты оставил себе», — проинформировал журналист.

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