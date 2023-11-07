Байден и Си Цзиньпин остановят войну в Украине? 7.11.2023, 13:49

Политолог развеял главные мифы о встрече глав США и Китая.

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин должны встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который стартует в Сан-Франциско уже 11 ноября.

Остановят ли Китай и США войну? Входит ли Пекин в «ось зла»? Почему встреча пройдет именно сейчас? Эти и другие вопросы сайт Charter97.org задал украинскому политологу, доценту Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петру Олещуку:

— Год назад, возможно, не было готовности с китайской стороны. Ведь мы помним, как неоднократно срывались встречи представителей США и Китая на разном уровне.

Сейчас же понимание того, что нужно каким-то образом решать накопившиеся проблемы, приходит и к представителям Китая. Думаю, что этим и обусловлена данная встреча.

При этом очевидно, что и в Китае, и в США видят другую сторону как основного конкурента — ключевое мировое государство. Другие государства все-таки на этот статус претендовать не могут.

В общем, обоими участниками это мероприятие рассматривается как встреча двух основных лидеров современного мира.

— Чего можно от нее ожидать?

— Честно говоря, не ожидаю чего-то сверхъестественного. Хотя, наверное, все ждут, что в результате этой встречи произойдет урегулирование всех вопросов. Я же думаю, что основной момент будет касаться того, как не допустить дальнейшей эскалации в мировом масштабе, выхода этой эскалации за пределы тех границ, в которых она существует на данный момент.

Байден и Си Цзиньпин могут обсуждать, как не допустить этого и иных непрогнозируемых, неконтролируемых процессов. Вот это интересует и китайскую, и американскую стороны.

— Сегодня популярно говорить об «оси зла»: Иран, КНДР, Россия, режим Лукашенко. Китай входит в этот союз?

— Да, хоть Китай в этом контексте довольно часто и не упоминают. Например, когда Байден в своем выступлении по поводу помощи для Украины, Израиля и Тайваня сравнивал режим Путина и ХАМАС, то про Китай молчал.

С другой стороны, совершенно очевидно, что эта самая «ось зла» без Китая не смогла бы сформироваться и функционировать. Китай — наиболее серьезная экономика из всех этих государств, источник разнообразных ценных комплектующих, а для России — рынок сбыта. Данная «ось зла» не смогла бы достигнуть своего нынешнего положения без Китая, поэтому он, можно сказать, не входит в нее, а возглавляет.

Важно отметить, что Китай — ключевое государство в ней, он разумно использует, скажем так, партнеров, для решения своих задач, оставаясь за их спинами.

Если нужен какой-либо жесткий шантаж мира, то это, например, КНДР, РФ. Иран же держит в страхе весь Ближний Восток, через это давит на Запад. Китай вроде бы во всем этом не задействован, но он неизменно предлагает свои посреднические услуга для того, чтобы с этими проклятыми террористами что-то решить.

Повторюсь, Китай входит в «ось зла», но действует таким образом, что формально его в чем-то обвинить намного сложнее, чем любые другие государства.

— Можно встретить две крайности во мнениях: якобы Байден и Си Цзиньпин «сейчас договорятся и поставят Россию на место», «война будет закончена». Либо же сейчас «Украину разменяют на Тайвань» и «заставят сесть за стол переговоров». Есть ли в этих конспирологических версиях хоть доля правды?

— Нет, в них нет ни доли правды. Во-первых, у Китая и США нет для этого соответствующих 100% механизмов, которые бы все это решили. Во-вторых, так или иначе, но откуда возникает вопрос о том, что, например, Китай может быть заинтересован вот именно в подобном сценарии?

Какое Китаю дело до того, контролирует Россия Украину или нет. Китай совершенно устраивает нынешнее положение вещей, когда Россия вязнет в войне, покупает китайские комплектующие, продает китайцам за бесценок свои природные ресурсы для покупки этих самых комплектующих.

Россия все больше превращается в колонию Китая, а для него неплохо, чтобы это все продолжалось как можно дольше. Опять-таки, Китай не будет никому давать никаких гарантий о том, что не будет ничего предпринимать против Тайваня.

Китай считает Тайвань своей территорией, он будет предпринимать эти действия. Все это прекрасно понимают. Возможно, действия будут не настолько агрессивные, возможно, эта тема снимется с повестки даже на годы, но не более. Политика Китая будет направлена на то, чтобы взять под свой контроль Тайвань, поэтому здесь ничего глобального быть не может.

Думаю, что их, в первую очередь, будет волновать, как не допустить ядерной войны. Возможно, они будут обсуждать и ядерный шантаж со стороны России. Как его сдерживать, не допустить применения ядерного оружия.

Все же остальное — это не то, что их волнует для обсуждения на таком уровне.

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