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Армения демонстративно пошла на новый конфликт с Россией

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  • 7.11.2023, 14:48
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Армения демонстративно пошла на новый конфликт с Россией

Глава армянского Совбеза отказался ехать в Москву.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не будет участвовать во встрече секретарей советов безопасности государств СНГ, которая запланирована на 8 ноября в Москве.

Об этом в комментарии «Арменпресс» рассказала пресс-секретарь армянского Совбеза Татевик Петросян.

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не поедет в Москву и не будет участвовать в очередном заседании секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, которое состоится 8 ноября в столице Российской Федерации Москве», – сказала Петросян.

О причинах такого решения она не проинформировала.

В Армении возлагают на РФ ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе «миротворцы» были абсолютно пассивными, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.

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