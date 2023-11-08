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Зеленский заявил об историческом решении Евросоюза по Украине

  • 8.11.2023, 8:36
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Зеленский заявил об историческом решении Евросоюза по Украине
Владимир Зеленский

Украинское государство уже готовит дальнейшие шаги.

В среду, 8 ноября, Украина ожидает заключения Евросоюза по выполнению рекомендаций Еврокомиссии. Украинское государство уже готовит дальнейшие шаги – законодательную работу, усиление институтов государства.

Об этом шла речь в обращении президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул: Украина абсолютно осознает, что обрести членство в Евросоюзе – это и политическое решение всех стран, которые уже в сообществе и хотят видеть новое государство в Евросоюзе, но это также и работа самого государства.

«Завтра важный день. Ожидаем историческое заключение Евросоюза – отчет о выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии. И уже готовим наши дальнейшие шаги – после этого отчета», – подчеркнул глава украинского государства.

Он убежден: Украина будет в ЕС. Зеленский считает, что наше государство придет к этому, в частности, благодаря внутренней трансформации нашего государства.

«ЕС для Украины – это экономическая безопасность и социальная стабильность, а Украина для ЕС – это усиление всего сообщества. И очень важно, чтобы депутаты Верховной Рады Украины продолжали поддерживать необходимые для нашей евроинтеграции законодательные инициативы», – отметил украинский лидер.

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