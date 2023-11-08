К российскому топ-пропагандисту пришли домой с угрозами 3 8.11.2023, 10:03

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Неизвестный искал в Москве «военкора» Александра Коца.

Неизвестный приехал домой к российскому «военкору» Александру Коцу и угрожал его супруге в Москве. Мужчина требовал рассказать, где находится Коц.

По данным «Базы», в полицию обратилась 43-летняя жена военкора «Комсомольской правды» Александра Коца. Она рассказала, что 7 ноября в 13 часов в ее квартиру постучал неизвестный. Когда она спросила, что ему нужно, мужчина стал выспрашивать информацию о ее муже, угрожать ей и требовал организовать ему встречу с Коцем. При этом, по словам женщины, он постоянно оказывал на нее психическое воздействие.

Спустя час женщина вызвала сотрудников полиции, но мужчина уехал. Вечером того же дня полицейские возбудили дело по статье «воспрепятствование законной деятельности журналиста».

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