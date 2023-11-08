Ученые: На океаническом спутнике Сатурна имеются все необходимые для жизни компоненты 8.11.2023, 16:17

Проведено новое исследование спутника Энцелад.

Океанический спутник Сатурна, Энцелад, привлекает все большее внимание в рамках поисков внеземной жизни в Солнечной системе. Большая часть знаний об этом спутнике Сатурна получена благодаря зонду «Кассини», который завершил свою работу в 2017 году. Но анализ полученных данных продолжается.

Новое исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, подтверждает гипотезу о том, что на Энцеладе есть все химические вещества, необходимые для появления и эволюции жизни, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Во время исследования Энцелада зонд «Кассини» провел анализ состава обнаруженных гейзеров из воды, которые вырывались сквозь ледяную поверхность спутника Сатурна. Ученые выяснили, что в этих выбросах находится смесь из углекислого газа, водяного пара и окиси углерода. Также были обнаружены азот, простые углеводороды и сложные органические соединения. В новом исследовании представлены некоторые новые результаты анализа полученных данных с Энцелада.

Новая работа сосредоточена на открытии аммиака и неорганического фосфора в подземном океане Энцелада. Ученые использовали моделирование, чтобы понять, как эти химические вещества могут сделать Энцелад пригодным для жизни.

В основе одной из теорий, которая была использована в новом исследовании, лежит коэффициент Редфилда. Он показывает, что соотношение углерода, азота и фосфора в биомассе земного океана является постоянным и составляет 166:22:1. Коэффициент Редфилда показывает удивительное объединение химии живых существ в глубинах океана и самого океана и считается целевым показателем для астробиологического обнаружения жизни на океанических спутниках, таких как Энцелад.

Новое исследование показывает, что в составе океана на Энцеладе находится аммиак, а также высокий уровень неорганического фосфора. Плюс к этому обнаружены главные составляющие земной жизни, такие как углерод, азот, водород и кислород.

По словам ученых, океан на Энцеладе содержит многие химические вещества, обычные для живых организмов, такие как предшественники аминокислот, аммоний и углеводороды.Таким образом, океан Энцелада имеет богатый химический состав, и многие химические вещества соответствуют химическому составу жизни.

Ученые считают, что на Энцеладе микроорганизмы могут осуществлять метаногенез. На Земле археи осуществляют метаногенез в различных условиях и могут выжить в самой экстремальной среде.

С другой стороны, пока у ученых нет точных данных о количестве тех или иных химических соединений в океане Энцелада. Также внеземные микроорганизмы могут преобразовывать химические вещества совсем по-другому, чем на Земле. Также наличие метана не всегда говорит о том, что он был создан в результате деятельности живых организмов.

По словам ученых, для того, чтобы говорить о том, что Энцелад может быть пригодным для появления и развития жизни нужно учитывать еще очень много факторов. Но чтобы получить всеобъемлющие данные необходимо исследовать Энцелад с максимально близкого расстояния, а еще лучше отправить зонд в его подземный океан.

Использование для определения пригодности для жизни того или иного мира таких инструментов, как коэффициент Редфилда, не всегда может показать, что здесь существует жизнь. Тем более, что внеземная жизнь могла пойти в своем развитии совсем другим путем, считают ученые.

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