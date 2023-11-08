«Белорусская выведка»: Пекин поставил Минску ультиматум 2 8.11.2023, 17:16

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Китаю не нравятся провокации на белорусской границе.

Китай поставил Лукашенко дипломатический ультиматум, пишет Telegram-канал «Белорусская выведка»:

— Из нескольких доверенных источников поступила информация о серьезном осложнении отношений Минска и Пекина.

Суть: Китай через своего посла довел о возможном понижении уровня дружеских отношений и доверия со стороны Пекина ввиду последовательных действий режима Лукашенко по созданию проблем на западной границе. Важно понимать, что «мнение Пекина» впервые в истории совместных отношений было доведено в прохладной и официальной форме. Указано на то, что искусственно спровоцированный миграционный кризис и ряд недружественных актов ставят под сомнение надежность Беларуси как «доброго друга Китая».

Речь идет об угрозе китайскому транзиту товаров в ЕС по ж/д. Это уже «второе китайское предупреждение». Первым сигналом был отказ пригласить Лукашенко на встречу в Пекин, где присутствовали другие лидеры. Лукашенко собирал закрытое совещание, где обсуждал возможные последствия с Олейником, Сергеенко и др., где убеждал своих подчиненных, что причиной давления Пекина на Минск являются «американцы».

Известно, что тема транзита будет обсуждаться при встрече Лукашенко и Назарбаева. Так же на эту тему проводились консультации с Москвой на уровне глав администраций и по линии МИД. Минск ожидает дополнительного сигнала от Астаны в пользу Китая. Лукашенко готовится к ритуальному торгу и на этот раз уже с Пекином.

Вывод: Ситуация оценивается в штабе Лукашенко как тяжелая с далеко идущими политическими и самое главное экономическими последствиями. Лукашенко будет вынужден решать проблему в ближайшее время, и явно не в свою пользу.

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