Rolls-Royce будет выпускать только электромобили 3 8.11.2023, 22:18

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К 2030 году.

Начало 2024 года будет ознаменовано целым рядом премьер автомобилей, производимых концерном BMW. Об этом во время телеконференции рассказал руководитель BMW Group Оливер Ципсе. Он также анонсировал, что к 2030 году Rolls-Royce станет исключительно электрическим.

Что BMW предложит своим клиентам в ближайшие несколько лет?

Прежде всего, весной 2024 года состоится мировая премьера 5-Series Touring. Универсал будет оснащаться «тем же набором трансмиссий, что и седан», следовательно, ожидаемой новинкой станет и электрический i5 Touring.

Neue Klasse, производство которого планируется начать с 2025 года, станет чем-то «большим, чем просто еще один автомобиль марки BMW». Запланировано, что шесть моделей Neue Klasse выйдут на рынок в течение двух лет. Среди них будут и седаны, и кроссоверы. Объединять все автомобили этой марки будет полная электрификация модельного ряда.

MINI Aceman дебютирует уже через несколько месяцев, в апреле 2024-го. Его концепт был представлен публике в прошлом году, в Сети неоднократно появлялись шпионские фото прототипов. Об этом автомобиле известно, что это будет «премиум-компактный» электромобиль, который займет место между Hatch и Countryman, но при этом будет включать в себя черты обоих.

Также руководитель BMW анонсировал переход бренда MINI на схему прямых продаж в европейских странах. Это позволит получить ряд преимуществ, в числе которых полная прозрачность цен, прямое онлайн- и офлайн-взаимодействие, а также непосредственное общение с клиентами.

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