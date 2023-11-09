Сооснователь Apple Стивен Возняк госпитализирован с подозрением на инсульт 4 9.11.2023, 9:38

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Выступление на бизнес-форуме в Мехико отменено.

Один из основателей американской компании Apple 73-летний Стив Возняк был госпитализирован в Мехико, где он должен был выступить на бизнес-форуме, сообщают TMZ и El Sol De Mexico. Причиной мог стать ишемический инсульт.

В Мексику Возняк прибыл для участия во Всемирном деловом форуме, он должен был выступать накануне днем, однако организаторы объявили об отмене «по медицинским показаниям».

Как отмечает TMZ, сооснователь Apple пожаловался на недомогание супруге, и она настояла на госпитализации. Бизнесмен находится в отделении неотложной помощи.

По данным мексиканского телеканала ForoTV, Возняк перенес инсульт. Предпринимателю сделали МРТ, его состояние оценивается как стабильное, пишет El Tempo.

Стив Возняк — американский изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple Computer (ныне Apple Inc.) вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном в 1976 году. В середине 1970-х Возняк в одиночку спроектировал компьютеры Apple I и Apple II, которые начали «микрокомпьютерную революцию» и определили развитие отрасли. В 1987 году он ушел из Apple и занимался другими проектами.

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