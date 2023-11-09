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Армия Израиля освободила от ХАМАСа первый город в секторе Газа

  • 9.11.2023, 11:53
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Армия Израиля освободила от ХАМАСа первый город в секторе Газа

Управление в городе осуществляет 252-я резервная Синайская дивизия.

Армия Израиля освободил от террористов ХАМАСа первый город в секторе Газа. Также израильские войска успешно продвигаются в городе Газа, уничтожая объекты боевиков и склады с их оружием.

Район города Бейт-Ханун теперь полностью под контролем ЦАХАЛа и стал первым освобожденным городом в секторе Газа.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

В настоящее время управление в городе осуществляет 252-я резервная дивизия (Синайская дивизия). Бойцы этой дивизии впервые активно участвуют в боевых действиях с момента Первой ливанской войны.

Кроме того, ЦАХАЛ успешно продвинулся к северу сектора Газы, находясь в осаде, и действует в самом центре города Газа, где сконцентрированы террористы. Бойцы пехотной бригады «Нахаль» после десяти часов жестоких боев взяли под свой контроль позиции ХАМАСа в секторе Газа.

Также силы ЦАХАЛа успешно разрушили террористический туннель, расположенный неподалеку от школы UNRWA (ООН). В ходе обысков в зданиях в самых отдаленных районах Газы были обнаружены ракеты ХАМАС, имеющие «специальные» технологические характеристики, ранее неизвестные. С начала войны ЦАХАЛ уничтожил 130 шахт, ведущих в туннели.

Как отметили в ведомстве, после уничтожения террористических туннелей и проведения некоторых инженерных подготовок начнется следующий этап военной операции Армии обороны Израиля.

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