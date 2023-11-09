В Крыму мобилизованные до смерти избили заместителя командира полка 12 9.11.2023, 12:03

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Полковник Мусурбеков скончался в больнице.

Во временно оккупированном Симферополе российские солдаты забили до смерти своего командира, сообщает «24 канал».

Инцидент произошел 1 ноября у городского железнодорожного вокзала. Там группа российских мобилизованных военнослужащих устроила драку.

Во время столкновения они нанесли тяжкие телесные повреждения заместителю командира полка – полковнику Мусурбекову. 7 ноября офицер от полученных травм умер в больнице.

А избившие его солдаты дезертировали из своего подразделения. Они переоделись в гражданскую одежду и сбежали из Крыма на территорию Краснодарского края.

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