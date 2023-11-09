В Крыму мобилизованные до смерти избили заместителя командира полка

В Крыму мобилизованные до смерти избили заместителя командира полка12
- 9.11.2023, 12:03
- 15,424
Полковник Мусурбеков скончался в больнице.
Во временно оккупированном Симферополе российские солдаты забили до смерти своего командира, сообщает «24 канал».
Инцидент произошел 1 ноября у городского железнодорожного вокзала. Там группа российских мобилизованных военнослужащих устроила драку.
Во время столкновения они нанесли тяжкие телесные повреждения заместителю командира полка – полковнику Мусурбекову. 7 ноября офицер от полученных травм умер в больнице.
А избившие его солдаты дезертировали из своего подразделения. Они переоделись в гражданскую одежду и сбежали из Крыма на территорию Краснодарского края.