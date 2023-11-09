В Литве решили построить искусственное море на границе с Беларусью 4 9.11.2023, 14:01

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Зачем?

Мэр Друскининкая Ричардас Малинаускас заявил 8 ноября, что решение о строительстве искусственного моря уже принято. Оно появится буквально на самой границе с Беларусью, но не в качестве еще одной преграды для нелегальных мигрантов.

«Морю в Друскининкай быть! Ясное и солнечное небо, +30, песчаные дюны, пальмы, серфингисты на двухметровых волнах, на террасе у бара веселится компания, на лежаках читают книги отдыхающие — это картинка не из поездки. Это будущее жителей Друскининкай и отдыхающих, море под крышей с бассейном для серфинга, проект которого я вчера обсудил с экспертами компании White Water West», — не сдерживал восторгов литовский политик.

По его словам, во встрече участвовали глава компании Энтони Маринаки, который прилетел из Канады, а еще был управляющий бизнесом Сирко Адлер из Германии. Также была на встрече и представитель компании в Польше и странах Балтии Анна Войдала, что должно свидетельствовать о серьезности намерений инвесторов.

Мэр Друскининкая пообещал, что через три года после начала строительства в городе будет возведен «уникальный водный центр» вкупе с центром развлечений с бассейнами, оазисами для отдыха, площадками, стенками для скалолазания, пляжем, морем и единственным в Европе бассейном для серфингистов под крышей, сообщил литовский телеканал LRT.

Сейчас Друскининкай известен как курортный город на юге Литвы, находящийся практически прямо на границе с Беларусью (пункт пропуска Привалка). Он стоит на правом берегу Немана и является популярным местом и среди белорусов.

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